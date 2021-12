Santa Marina, approvati due progetti del Servizio Civile Universale

Sono stati approvati al Comune di Santa Marina due progetti per un totale complessivo di 12 posti: “Tra cielo e mare” settore patrimonio ambientale, numero 6 posti, “Generazioni solidali” settore assistenza, numero 6 posti.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on-line (DOL), raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone, all’indirizzo: domandeonline.serviziocivile.it accessibile con SPID, dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

“Partono altri due progetti del Servizio Civile nel nostro Comune- spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- un’opportunità lavorativa per i nostri giovani che sarà anche motivo di crescita personale e nel sociale, invito i giovani a fare domanda per non lasciarsi scappare una così importante opportunità”