Storie in piazza: Antonio Monda secondo ospite della rassegna a San Giovanni a Piro

Antonio Monda sarà il secondo protagonista della IX edizione di “STORIE… in piazza”, rassegna di pregio che prosegue nell’arricchimento del programma degli eventi estivi, culturali, organizzati dal Comune e dal Polo museale di San Giovanni a Piro.

Antonio Monda a San Giovanni a Piro

Mercoledì 4 agosto, in piazza Immacolata, a Scario, alle ore 21.00, lo scrittore e docente italiano, presenterà il suo ultimo libro, dal titolo “Il Principe del mondo”, con cui Monda continua la sua ricostruzione romanzesca di New York, la “capitale del mondo”, la città dove tutto accade, il cuore pulsante del secolo americano.

L’incontro inizierà con i saluti istituzionali di Pasquale Sorrentino, Assessore Cultura e Turismo del comune di San Giovanni a Piro. Mentre l’avvocato Franco Maldonato, Direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro, discuterà con l’autore del libro.

La serata sarà allietata dall’accompagnamento musicale di Natalino Baldassarri e Nicola Astone sulle note di Fabrizio De Andrè.

L’opera

New York, ottobre 1927 Sono i giorni in cui Sam Warner, il più autorevole dei Warner Bros, con l’introduzione del sonoro, sta cambiando per sempre la storia del cinema e della cultura del Novecento.

Assistente del grande produttore cinematografico è il giovane Jake Singer, che dopo la morte improvvisa di Warner passerà al servizio di Joe Kennedy, il capostipite della più importante famiglia americana del XX secolo.

Kennedy è un uomo controverso, duro, discusso, smodatamente ambizioso e disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ma è anche intelligentissimo, visionario e coraggioso. La sua, e quella dei suoi figli, sarà una storia leggendaria e drammatica, di cui Jake Singer è testimone privilegiato e narratore, e col suo racconto, serrato e avvincente, ci restituisce luci, ombre, atmosfere e protagonisti di una famiglia che è diventata mito.

Chi è Antonio Monda

Antonio Monda insegna presso il Film and Television Department della New York University e collabora a varie testate giornalistiche, tra le quali La Repubblica, La Stampa, Vogue, RAINews 24 e RaiPlay. In precedenza ha scritto anche su Il Mattino e sulla Rivista dei Libri/The New York Review of Books.

