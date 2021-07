Antonio Cardone: un calciatore dai trascorsi in Serie B alla Gelbison

Altra ufficialità di mercato per la Gelbison, che ha oggi ha reso noto l’ingaggio di Antonio Cardone. La società cilentana ha comunicato l’arrivo dell’ex Juve Stabia, nel pomeriggio, con questa nota.

Gelbison: Antonio Cardone è un nuovo calciatore rossoblù

Innesto di spessore e di qualità per il centrocampo della Gelbison. Arriva Cardone. La Gelbison inarrestabile sul fronte mercato, mette a segno un altro colpo di tutto rispetto. La società rossoblù ha trovato l’accordo per assicurarsi le prestazioni del forte centrocampista Antonio Cardore, reduce da una positiva esperienza al Derthona dove è arrivato dopo aver iniziato la passata stagione al Bra. I dettagli della trattativa sono stati definiti nel pomeriggio di oggi con il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore Sportivo Nicoló Pascuccio.

L’ex Juve Stabia approda nel Cilento

Classe 1996, Cardore, originario di Napoli, ha giocato in D anche con Levico Terme e Sorrento, mentre in C con Lucchese, Arzachena, Viterbese e Martina. È stato gran protagonista anche nella rosa della Juve Stabia in Serie B. Tante piazze importanti per lui, nonostante la giovane età ed ora è pronto ad indossare la maglia rossoblù. Un altro tassello fondamentale e prezioso a disposizione di mister Gianluca Esposito e dello staff tecnico già al lavoro per dare inizio alla preparazione.

Ieri l’annuncio della conferma del team manager Auricchio

Conferma per Gianluca Oricchio come Team Manager. Il giovane professionista cilentano , con una grande passione per il calcio e da sempre grande tifoso rossoblù, si è formato presso l’Università del calcio a Roma, unico corso riconosciuto dal Coni e dalla Figc. Sarà il team manager della prima squadra anche per la stagione calcistica 2021 – 2022. Queste le sue prime parole:

“Sono felice ed entusiasta di aver rinnovato il mio impegno con la Gelbison, ringrazio il Presidente Puglisi per la stima e fiducia che ha nei miei confronti. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Sono consapevole di far parte di un club prestigioso e spero di migliorare ancora di più per essere utile alla causa rossoblu, forza Gelbison!”.