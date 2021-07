Gelbison: ufficiale un attaccante dal Cosenza

Nuova ufficialità di mercato per la Gelbison che ha reso noto l’arrivo del giovane classe 2002 Claudio La Vardera, di proprietà del Cosenza e reduce dall’annata all’Acireale. nelel ore scorse è stato comunicato anche il vice di Gianluca Esposito che sarà Agostino Spicuzza.

Ennesima operazione di mercato in entrata finalizzata dalla Gelbison. La Società annuncia l’arrivo in rosa di Claudio La Vardera, attaccante classe 2002 proveniente dall’Acireale Calcio, dove è arrivato nella passata stagione calcistica a titolo temporaneo dal Cosenza. Originario di Palermo, La Vardera é una punta rapida e mobile in grado di variare su tutto il fronte offensivo Insieme alla riconferme e ai nuovi arrivi sarà a disposizione di Mister Gianluca Esposito. Il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio stanno costruendo in maniera spedita ma oculata la nuova rosa.

Agostino Spicuzza tre anni fa appesi i guanti e le scarpette al chiodo è passato dall’altra parte della linea laterale. È entrato a far parte dello staff tecnico della Gelbison, prima come preparatore dei portieri ed ora quale Allenatore in seconda, ruolo che ha già svolto egregiamente con Mister Squillante. Per la prossima stagione calcistica Spicuzza affiancherà mister Esposito in panchina. L’atleta ha vestito la maglia della Gelbison per ben quattro stagioni. Dal 2011 al 2013 e dal 2014 al 2016. È stato tra i protagonisti della gloriosa stagione del 2013 quando la squadra chiuse il campionato conquistando il terzo posto e la fase dei play off. Nella sua carriera da giocatore ha vestito le casacche di Ebolitana, Sant’Antonio Abate, Nocerina, Scafatese, Torrecuso e Polisportiva Santa Maria e Battipagliese.

”Sono contento ed entusiasta di poter continuare a dare il mio contributo al progetto rossoblù. Ringrazio il Presidente Puglisi e il Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio per l’opportunità. Tra di noi c’è un grande rapporto di stima e di fiducia che onorerò con impegno. Sono pronto alla nuova sfida”.