Gelbison: ufficiali due under che arrivano da Empoli e Sassuolo

Continuano le mosse di mercato, tra rinnovi e nuovi arrivi in casa Gelbison in vista della prossima stagione. La squadra vallese, per l’undicesima stagione consecutiva a in Serie D, è stata affidata nei giorni scorsi al tecnico Gianluca Esposito che prenderà cosi il posto di Giuseppe Ferazzoli sulla panchina dei rossoblù. Per il parco giocatori, invece, si guarda con molta attenzione al pacchetto degli under. In tal senso ufficiali gli arrivi di Chinnici e Barbetta. Questo l’annuncio diffuso nella mattinata di oggi dal club cilentano, che giocherà come di consueto le sue gare interne allo stadio “Morra” di Vallo della Lucania.

Gelbison: ufficiale l’arrivo di Giorgio Chinnici

La Gelbison del Presidente Maurizio Puglisi ha chiuso un altro accordo ufficiale. Giorgio Chinnici dalla Primavera dell’Empoli, in Serie A, per la prossima stagione calcistica vestirà la maglia rossoblù. Classe 2002, terzino sinistro, Chinnici farà parte della rosa che sarà disposizione di Mister Gianluca Esposito. L’atleta originario di Palermo, cresciuto nella Polisportiva Calcio Sicilia, è pronto a giocare per il club cilentano. Su di lui, conteso da molte società , aveva messo gli occhi il Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio che è riuscito a portarlo in casa Gelbison. Un altro arrivo di qualità nella nuova rosa della Gelbison. La Società sta valutando decine di profili per arricchire la squadra con innesti di grande professionalità pronti a sposare il progetto rossoblù.

Ieri l’annuncio di Alessandro Barbetta

Alessandro Barbetta arriva alla Gelbison!. La Società Rossoblù continua la sua campagna acquisti. Il Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio annuncia un altro rinforzo in difesa. Dal Sassuolo arriva in prestito Alessandro Barbetta. Classe 2003 prima di vestire la maglia neroverde ha giocato nel Modena ed ha all’attivo numerose convocazioni con le Nazionali U15 e U16 azzurre. Un altro innesto di tutto rispetto per la rosa che sarà a disposizione del Mister Gianluca Esposito.