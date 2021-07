Gelbison: colpo argentino per i vallesi

La squadra vallese, dopo i tanti annunci riguardanti il parco giocatori, ieri aveva reso ufficiale il nome del suo allenatore in vista dell’annata 2021-2022. I vallesi, al loro undicesimo anno consecutivo in Serie D, hanno scelto Gianluca Esposito ed oggi hanno svelato il nome di un nuovo calciatore in forza ai rossoblù. Manuel Gonzalez, difensore classe 1991, è un nuovo giocatore della Gelbison. Questo l’annuncio diffuso nella mattinata di oggi dal club rossoblù che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra” di Vallo della Lucania.

Gelbison: ecco Manuel Gonzalez

Manuel Gonzalez è un giocatore della Gelbison. La Società del Presidente Maurizio Puglisi dopo aver ufficializzato Mister Esposito, annuncia un altro importante innesto. Per la stagione 2021/2022 si è assicurata le prestazioni sportive del calciatore argentino. Nato a Buenos Aires nel 1991 Gonzalez è un difensore ed arriva dal Taranto, squadra vincitrice del campionato di Serie D nel girone H. Il difensore è stato tra i protagonisti della promozione in Lega Pro. Cresciuto nel Settore Giovanile del Ferre Pico in Argentina, ha giocato in molte squadre del Sud America vestendo le maglie di San Jorge, Aconquija, Villa Mitre, Estudiantes U19, CD Pacifico e Acassuso CF in Serie C argentina. Nella stagione 2018/19, ha militato nell’AD San Carlos, Serie A costaricana, prima di approdare all’Egersunds, compagine norvegese di Serie B poi il Taranto .

Le prime parole del nuovo calciatore dei cilentani

Ecco le prime dichiarazioni del neo giocatore rossoblù: « Non ho esitato ad accettare la proposta del Direttore Sportivo Nicoló Pascuccio. La Gelbison è una realtà importante e spero di onorarla al meglio”.