Gelbison: tris di innesti in casa rossoblù

Tris di volti nuovi in casa Gelbison, che nelle ore scorse aveva resto noto l’ingaggio di Mattia Frulla. Successivamente l’annuncio di tre giovani under che giocheranno allo stadio “Morra” nella prossima stagione e vestiranno la casacca dei rossoblù cilentani. In attesa di conoscere il nome del prossimo tecnico la squadra cara al presidente Maurizio Puglisi sta già puntellando, quindi, la formazione da consegnare al futuro allenatore. Questi gli annunci diffusi dal club vallese al suo undicesimo anno consecutivo in Serie D.

Gelbison: Conti e Pinto nella rosa rossoblù

Ancora novità in casa Gelbison. In vista della stagione 2021/ 2022, la società del Presidente Maurizio Puglisi ha concluso, in entrata, due importanti trattative di mercato che metteranno a disposizione del nuovo tecnico il centrocampista Andrea Conti e il trequartista Valerio Pinto.

Conti, mediano classe 2000, arriva dal Trastevere dove ha disputato un’ottima stagione. In passato ha indossato le maglie del Gubbio, Bastia e Lupa Roma.

Pinto, classe 2003, arriva dall’Avellino. Nell’ultima stagione per le sue doti in campo non è passato di certo inosservato.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tante società importanti. Il direttore sportivo Nicoló Pascuccio è riuscito a chiudere l’accordo per la Gelbison. Pinto è un trequartista, ma può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Molto tecnico, ha un’ottima visione di gioco. Altri due tasselli di rilevo per rafforzare i reparti della nuova rosa rossoblù.

Nelle ore scorse l’annuncio del difensore Amorello

Dal Palermo arriva il difensore Mattia Amorello!

Il Presidente Maurizio Puglisi annuncia il secondo acquisto di stagione. Indosserà la maglia rossoblù Mattia Amorello, forte difensore, reduce da una stagione da protagonista nella rosa del Palermo. Classe 2002, è un difensore centrale esplosivo con il vizio del gol. Lo scorso anno ha realizzato 5 gol con la Primavera rosanero.

Il direttore sportivo Nicoló Pascuccio: “Valutiano ogni aspetto dei nuovi innesti. Amorello è un calciatore completo, insieme agli altri atleti che arriveranno e alle riconferme stiamo ponendo le basi per disputare un’ottima stagione“.