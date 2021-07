Gelbison: primo innesto di mercato annunciato dai vallesi

Primo volto nuovo in casa Gelbison, che nelle ore scorse ha resto noto l’ingaggio di Mattia Frulla. Il centrocampista classe ’92, dalla grande esperienza, nella prossima stagione giocherà allo stadio “Morra” e vestirà la casacca dei rossoblù cilentani. In attesa di conoscere il nome del prossimo tecnico la squadra cara al presidente Maurizio Puglisi sta già puntellando la formazione da consegnare al futuro allenatore. Questo l’annuncio diffuso in giornata dal club vallese al suo undicesimo anno consecutivo in Serie D.

Gelbison: primi colpi di mercato. Mattia Frulla vestirà la maglia rossoblù

Nuovi arrivi nella rosa rossoblù. Dopo le riconferme di Mautone, Bernardino, Uliano e Gagliardi, la società del Presidente Maurizio Puglisi annuncia i primi colpi di mercato. Vestirà la maglia della Gelbison Mattia Frulla.

Il centrocampista di grande duttilità, classe 1992, arriva dal Notaresco, Serie D Girone F, con una lunga esperienza in campo. Cresciuto nel settore giovanile della Jesina, nella stagione 2010 – 2011 fa il proprio esordio in serie D con la maglia della prima squadra, totalizzando 23 presenze e 2 reti. Milita in Quarta Serie anche per le due successive annate con la compagine della propria città (53 presenze e 3 reti), prima di trasferirsi al Biagio Nazzaro, nel campionato d’Eccellenza marchigiano (30 presenze e 6 reti). Nel 2014 fa ritorno alla Jesina dove resta per un ulteriore biennio (58 presenze e 7 reti), prima del passaggio alla Triestina (21 presenze e 2 reti). Ha militato anche nella Bustese Milano City (29 presenze e 3 reti), ed ha difeso anche i colori del Giulianova (13 presenze).

Le parole di Nicolò Pascuccio



Ad annunciare il suo arrivo è il direttore sportivo Nicoló Pascuccio

“Siamo al lavoro per costruire la nuova squadra, stiamo valutando decine di calciatori e con Frulla aggiungiamo un altro importante tassello nella rosa che sarà a disposizione del nuovo Mister”.