Vaccini: open day per i turisti a Castellabate

CASTELLABATE. Prosegue la campagna vaccinale in Provincia di Salerno. L’Asl sta dando priorità alle seconde dosi in modo da immunizzare i cittadini ed evitare che scadano i termini per l’inoculazione del siero. Ecco perché in diversi centri del territorio, in particolare nelle località turistiche, vengono promossi appuntamenti dedicati anche ai vacanzieri.

A Castellabate l’appuntamento è per il prossimo 26 luglio. Dalle 15 alle 19 è stato organizzato un “Open Day turisti” che potranno ricevere la seconda dose di Astrazeneca.

L’appuntamento è presso il centro vaccinale di via Garibaldi, a Santa Maria di Castellabate. I turisti che intendono sottoporsi all’inoculazione del siero potranno compilare un form (clicca qui) per prenotarsi.

Per ricevere il vaccino sarà necessario presentarsi al centro vaccinale con il certificato di avvenuta vaccinazione con la prima dose.