Fc Messina-Gelbison: big match in terra sicula per i vallesi

Si torna in campo domani in Serie D, categoria che vede inserite nel girone I le due cilentane presenti in quarta serie Gelbison e Polisportiva Santa Maria. Ferma la truppa giallorossa di Gianluca Esposito, causa Covid che ha colpito il gruppo squadra, l’unica cilentana a scendere sul manto erboso sarà la Gelbison.

Serie D girone I: turno esterno per i rossoblù

La formazione vallese domani, alle ore 16:00, sarà impegnata nel trentunesimo turno, il quattordicesimo del girone di ritorno. Match in trasferta per la squadra cara al presidente Puglisi, impegnata allo stadio “Franco Scoglio”. I rossoblù di Giuseppe Ferazzoli cercheranno di rosicchiare punti dalla seconda piazza, detenuta proprio dai peloritani.

La Gelbison nella casa del temibile Fc Messina

La Gelbison sarà di scena in trasferta sul campo della corazzata Fc Messina. Le due compagini sono divise attualmente da tre punti con i locali a quota 60 e pari gare con gli ospiti. I vallesi, reduci dal passo falso con il Castrovillari, arrivano a questo incontro con il miglior score esterno del raggruppamento grazie ai 7 successi, i 4 pareggi e le altrettante sconfitte che hanno fruttato 25 punti lontano dal “Morra”. Ventitré, poi, le reti siglate con sedici marcature incassate per la squadra capitanata da Francesco Uliano. I siciliani tra le mura amiche godono di ottima salute visti le 12 vittorie una sola divisione della posta in palio e un solo passo falso.

Nelle ultime dieci apparizioni la voce sconfitte prevede lo zero, sintomo di una squadra praticamente perfetta nello stadio amico. I vallesi, terzi in graduatoria, hanno spezzata la propria serie positiva dopo quattro giornate con un pari e tre successi. Dirige il match il sig. Matteo Canci della sezione di Carrara. La gara d’andata, giocata il 10 febbraio, terminò 1-0 per i lucani a segno nella ripresa.

I convocati dei cilentani

Il 31° turno del girone I di Serie D

CASTROVILLARI–ROTONDA

DATTILO-BIANCAVILLA

MESSINA-GELBISON

PATERNO’-CITTANOVESE

ROCCELLA-ACIREALE

SAN LUCA-MARINA DI RAGUSA

RENDE-LICATA

TROINA-ACR MESSINA

POLISPORTIVASANTA MARIA -SANT’AGATA (rinviata)