Polisportiva Santa Maria: saltano due gare dei giallorossi

Stop poco gradito in casa Polisportiva Santa Maria, cara alle famiglie Carrano e Tavassi . La squadra cilentana, al suo primo anno di Serie D, nelle scorse ore è venuta a conoscenza infatti di alcuni casi di positività al Covid-19. Le non negatività riguardano diversi elementi del gruppo squadra, che hanno portato la truppa del tecnico Gianluca Esposito a chiedere il rinvio delle due prossime due gare. Saltano quindi gli intrecci con il Rende, al “Carrano”, e con il Marina di Ragusa, in trasferta. Questo il comunicato diffuso dal club giallorosso, inserito nel gruppo I di quarta serie, nella giornata odierna.

Il comunicato della Polisportiva Santa Maria

La società giallorossa comunica che, a seguito dei consueti test settimanali anti-covid, sono emerse delle positività nel Gruppo Squadra, ragion per cui il club ha richiesto e ottenuto, così come da regolamento, il rinvio delle gara Polisportiva Santa Maria – Rende e Marina di Ragusa – Polisportiva Santa Maria. La società cilentana ha, quindi, sospeso le attività della Prima Squadra.

Altresì, si comunica che l’Attività Giovanile di Base proseguirà regolarmente visto che non ci sono stati contatti tra tesserati della Prima Squadra e l’Attività di Base. Inoltre, in via precauzionale, sono stati sanificati tutti gli ambienti dell’impianto sportivo “A.Carrano”.