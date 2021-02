Agropoli, docenti in quarantena: alla “Rossi Vairo” torna la dad

“Le notizie che mi giungono dall’Asl sono confortanti per quanto riguarda gli esiti dei tamponi relativi alle catene di contatto nella maggioranza degli Istituti coinvolti negli ultimi casi di positività al Covid-19. Non risulta ancora risolta del tutto invece la questione relativa alla scuola media “Vairo” di via Moro dove numerosi docenti sono in quarantena in via precauzionale, in attesa del risultato del tampone”. Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Questa situazione ha determinato l’impossibilità di garantire le lezioni in presenza. Da qui la scelta del Comune, d’accordo con il dirigente scolastico, di sospendere le attività didattiche in presenza fino al prossimo 15 febbraio.

“Scelta che mira a garantire un rientro in sicurezza. Le attività didattiche, intanto, proseguiranno in dad”, spiega Coppola.

Nelle altre scuole si potrà tornare in classe da domani, 9 febbraio.