Agropoli, ciclista investito in via Taverne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi ad Agropoli. Un ciclista è stato investito in via Taverne, in prossimità dell’incrocio con via Romanelli. Il mezzo si sarebbe scontrato con una Lancia Y guidata da una persona del posto; da comprendere la reale dinamica del sinistro. Alcuni passanti hanno offerto i primi aiuti. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno inviato una ambulanza della Croce Gialla di Agropoli.

I sanitari hanno prestato soccorso alla persona a bordo della bici che ha riportato diverse ferite ed è stata trasferira in ospedale.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.