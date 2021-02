Salernitana: due volti nuovi giunti dal mercato per i granata

Due nuovi ingressi e altrettante uscite per la Salernitana di Fabrizio Castori. La compagine cadetta cara a capitan Di Tacchio saluta la punta Niccolò Giannetti e l’esterno sinistro Walter Lopez. Giunti in granata invece Reda Boultam e Paweł Jaroszyński, per lui si tratta di un ritorno.

Salernitana il riepilogo della finestra di mercato di gennaio

I due nuovi acquisto giungono in casa granata dopo le ufficialità dei giorni scorsi. Alla Salernitana erano stati tesserati i vari Riza Durmisi, Sanasi Sy e Mamadou Coulibaly e Sofian Kiyine. In uscita, in prestito, avevano salutato, invece, Joel Baraye e Eduardo Iannoni destinazione Avellino e Juve Stabia.

Ritorna dal Pescara Paweł Jaroszyński, Niccolò Giannetti lascia il granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Delfino Pescara 1936 per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore classe ’94 Paweł Jaroszyński. Di pari passo la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’91 Niccolò Giannetti.

Dalla Triestina arriva Reda Boultam in uscita saluta Walter Lopez

La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Triestina Calcio 1918 per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del centrocampista classe ’98 Reda Boultam. Di pari passo la cessione a titolo definitivo del difensore classe ’85 Walter Lopez.