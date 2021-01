Mercato Salernitana: un movimento in ingresso ed uno in uscita per i granata

Settimana di stop per il campionato di Serie B, che vede protagonista la campagna trasferimenti entrata nel vivo. In cadetteria la Salernitana ha perfezionato, nelle ultime ore, due movimenti di mercato. Ieri ha salutato il granata, direzione Avellino, Joel Baraye, estroso calciatore che aveva trovato poco spazio in campo. Oggi, invece, è stato ufficializzato il passaggio, in ingresso, dall’Udinese del centrocampista Mamadou Coulibaly. La trattativa era nell’aria da giorni, visto che i salernitani cercavano un puntello proprio in quella zona del campo. Questi i due comunicati diffusi dalla squadra guidata dal tecnico Fabrizio Castori.

Mercato Salernitana: arriva il centrocampista Mamadou Coulibaly dall’Udinese

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e controopzione del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly. Il calciatore indosserà la maglia numero 2.

In uscita saluta Joel Baraye che passa all’Avellino

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’97 Joel Baraye.

Il comunicato dei granata post Pordenone

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni di scommesse sportive ascrivibili alla partita Salernitana – Pordenone, auspica che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce. Ed accertare l’effettiva caratura della fattispecie che, se accertata, costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo alla Salernitana.