Salernitana-Pescara: innesto di mercato annunciato oggi dai granata che domani tornano in campo

Dopo il quinto scivolone in campionato, il terzo consecutivo, giunto domenica sera con la disfatta del Castellani di Empoli torna in campo la Salernitana opposta al Pescara. Per il match valevole per il diciannovesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 31 punti dopo 18 giornate, saranno impegnati in casa contro gli abruzzesi. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Roberto Breda, in piena zona play-out in graduatoria con quindici lunghezze di ritardo dagli avversari di giornata. Allo stadio Arechi, nel match di domani delle ore 16:00, la direzione di gara tra granata e biancazzurri sarà affidata al sig. Valerio Marini appartenente alla sezione arbitrale di Roma I.

I precedenti in terra campana tra Salernitana e Pescara

Sono 34 i precedenti ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Pescara con un bilancio di 20 vittorie granata, 7 pareggi e 7 successi esterni dei biancoazzurri. Il primo confronto risale alla stagione 1940/1941 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. A livello realizzativo il bilancio è a favore della Salernitana che ha realizzato 61 reti e ne ha subite 33.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Pescara.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le parole del tecnico dei granata

“Ogni squadra ha un periodo di flessione nel corso di un campionato, abbiamo avuto un calo fisiologico sia dal punto di vista fisico che mentale. In questi giorni abbiamo lavorato molto bene per uscire da questo periodo negativo. Domani affrontiamo un avversario di massimo rispetto che ha tanti giocatori esperti e di qualità. Dobbiamo resettare tutto il recente passato ed avere la lucidità e l’aggressività necessarie per portare a casa un risultato positivo“.

“In questi mesi la squadra ha fatto un lavoro che ha portato ad una crescita. Il mercato sta aggiustando i punti più scoperti della squadra. L’importanza di aver allargato un po’ di più la rosa ci aiuta a prevenire eventuali defezioni che possono esserci in un campionato così lungo e compresso. L’obiettivo è sempre di fare bene, cercheremo di dare tutto per ottenere il massimo. Siamo consapevoli che dobbiamo ritrovare la nostra identità e la nostra determinazione per fare risultato”.

Ufficiale l’arrivo di Riza Durmisi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’94 Riza Durmisi. Il calciatore indosserà la maglia numero 24. Le parole del calciatore: “Voglio ringraziare i presidenti e il direttore per avermi voluto qui a Salerno. Avevo diverse richieste anche da club esteri ma ho fortemente voluto la maglia granata e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. In tanti mi hanno parlato benissimo di Salerno, ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e ringrazio ancora la Società per avermi voluto qui”.

Le probabili formazioni di Salernitana-Pescara

SALERNITANA : Belec; Aya, Gyomber, Veseli, Casasola, Kupisz, Coulibaly, Cicerelli, Anderson; Tutino, Djuric. Allenatore: Castori

PESCARA: Fiorillo; Balzano, Guth, Jaroszynski; Omeonga, Memushaj, Valdifiori, Busellato, Bellanova; Machin, Ceter. Allenatore: Breda