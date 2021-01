Empoli-Salernitana: pesante sconfitta in terra toscana per i granata

Quinto scivolone in campionato, il terzo consecutivo dopo quello con il Pordenone con lo 0-2 dello stadio Arechi, tornava in campo la Salernitana opposta all’Empoli. Per il match valevole per il diciottesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 31 punti dopo 17 giornate, erano impegnati in trasferta contro i toscani. Ad aspettare i campani i padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Alessio Dionisi, primi in graduatoria con tre lunghezze di vantaggio dagli avversari di giornata. Allo stadio Carlo Castellani, nel match di stasera delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e biancazzurri era affidata al sig. Luca Pairetto appartenente alla sezione arbitrale di Nichelino. Termina 5-0 in favore degli padroni di casa, in controllo della sfida sin dalle prime battute.

Empoli-Salernitana: il primo tempo

I toscani partono meglio e mettono subito in difficoltà i campani. Al 19′ si materializza il vantaggio dei locali. Ricci, dall’interno dell’area, calcia in maniera potente superando Belec per l’uno a zero. Al 28′ giunge il raddoppio dell’Empoli che tramortisce la Salernitana. E’ Stulac, dopo un’azione prolungata, con una botta a portare sul 2-0 il parziale in favore degli azzurri. I campani provano a scuotersi, facendosi vedere timidamente dalle parti di Brignoli, ma è ancora la truppa di Dionisi ad andare in rete al 35′. Mancuso combina con La Mantia prima di ritrovarsi davanti a Belec per il 3-0. Prima del riposo le reti di vantaggio dei toscani diventano addirittura 4. Parisi, al 44′, si fa largo in area calciando in diagonale dove l’estermo difensore dei granata non può arrivare.

La ripresa

Ad inizio secondo tempo Castori cambia tre uomini cercando di mettere forze fresche in campo. E’ però ancora la compagine toscana ad andare vicina la gol. Al 18′ Parisi crossa per La Mantia che da ottima posizione i divora una rete a porta vuota. Con il passare dei minuti i ritmi di gioco calano e si aspetta solo il fischio finale. A tre minuti dal 90′ i locali trovano il tempo per la manita: Olivieri, dopo aver combinato con Matos chiude la sfida sul 5-0. L’Empoli batte cosi la Salernitana mantenendo salda la vetta della Serie B.

Il tabellino

Empoli-Salernitana 5-0

Marcatori: 19′ pt Ricci (E), 28′ pt Stulac (E), 35′ pt Mancuso (E), 43′ Parisi (E), 42′ st Olivieri (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Parisi; Ricci (28′ st Zurkowski), Stulac, Haas; Bajrami (20′ st Moreo); La Mantia, Mancuso (28′ st Matos). In panchina: Furlan, Pratelli, Cambiaso, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella, Damiani, Olivieri. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly (35′ st Iannoni), Dziczek (1′ st Schiavone), Anderson (1′ st Kupisz), Lopez (1′ st Cicerelli); Tutino (20′ st Gondo), Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Barone, Bogdan Giannetti, Antonucci. Allenatore: Bocchini

ARBITRO: Pairetto di Nichelino (Di Gioia – Mastrodonato)

Ammoniti: Anderson (S), Dziczek (S), Nicolaou (E).