Salernitana: ufficiale il ritorno di un centrocampista

Nuovo acquisto anzi un ritorno in casa Salernitana. Dopo le ufficialità dei vari Riza Durmisi, Sanasi Sy e Mamadou Coulibaly ufficializzato, in mattinata, l’approdo in granata di Sofian Kiyine. Il calciatore, classe 1999, tornerà a calcare il terreno di gioco dell’Arechi dopo che nella passata stagione aveva giocato per 34 volte in Serie B e 2 in Coppa Italia. L’ex Chievo, in precedenza, era stato già alla Salernitana nella stagione 2017/2018 dove aveva collezionato 23 gettoni di presenza. Il centrocampista di proprietà della Lazio andrà a rinforzare, cosi, il pacchetto mediano in forza al tecnico Fabrizio Castori. Questo il comunicato diffuso dalla stessa società nella giornata odierna.

Salernitana: ufficiale il ritorno di Sofian Kiyine

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’97 Sofian Kiyine. Il calciatore indosserà la maglia numero 31.

Il riepilogo sugli ultimi due giorni di allenamenti dei granata

Sono ripresi ieri pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnico-coordinativa, seguita da un lavoro metabolico con palla. La preparazione dei granata è ripresa questa mattina alle ore 10:30 . I calciatori hanno aperto la seduta con una fase di attivazione a secco, seguita da un lavoro di forza funzionale. L’allenamento si è concluso con partite ad alta intensità tre contro tre. La preparazione dei granata riprenderà domani pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy”.