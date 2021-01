Covid: Vibonati piange Mario Esposito. Ad Albanella 35 contagi in Rsa

Torna a registrare vittime il comprensorio cilentano a causa del covid. Nella serata di ieri il decesso di un uomo di Vibonati. Era ricoverato ad Avellino, in terapia intensiva. Mario Esposito aveva 57 anni. Le sue condizioni di salute si erano aggravate in poco tempo. Si trovava in isolamento assieme a moglie e figlio, anche loro positivi al virus. Esposito era originario di Caselle in Pittari ma viveva a Vibonati. Le due comunità hanno espresso cordoglio per il decesso.

Sul fronte contagi si conferma il trend in calo. A Capaccio Paestum 4 nuovi positivi e totale dei contagiati che sale a 48. +2 ad Altavilla Silentina, +1 a Sicignano degli Alburni e Moio della Civitella.

Continua il calo dei positivi a Castellabate. Ieri altri quattro guariti; ben 5 a Serre, 1 a Bellosguardo. 9 tamponi negativi a Polla e totale dei contagiati che scende a 34.

Ad Albanella dove si era registrato un focolaio in una casa di riposo, il totale dei contagi sale a 26 ospiti (solo 7 sono negativi) e 9 operatori.