Gelbison: definito un innesto di esperienza nel pacchetto arretrato

Dopo gli addii, delle settimane scorse, di Gianmarco Tedesco e Alessandro Cangemi la Gelbison aveva chiuso per gli ingaggi di Ivan Ziroli e Alessandro Rossi. Altra novità di mercato in ingresso, di qualche ora fa, per i vallesi che, infatti, hanno perfezionato in giornata il tesseramento di Francesco Bruno. Si tratta di un esperto difensore di origini campane giunto già nel Cilento. Pedina di esperienza per il tecnico Giuseppe Ferazzoli, che proverà a puntare alla zona play-off nel gruppo I di Serie D, quarta serie per dieci anni di fila mantenuta dalla società di Vallo della Lucania. Questo il comunicato diffuso dallo stesso club rossoblù cilentano della Gelbison, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”.

Gelbison: Francesco Bruno è un nuovo calciatore dei cilentani

Ancora novità nella rosa rossoblù. L’Asd Gelbison comunica l’arrivo del calciatore Francesco Bruno. Difensore duttile, classe 1990, il neo acquisto rossoblù è in grado di giocare sia da terzino destro che da centrale. Originario di Torre del Greco arriva dal Lavello dove ha iniziato la stagione calcistica. Vanta una lunga esperienza. La sua carriera ha inizio nel settore giovanile del Napoli, con cui nella stagione 2008/2009 colleziona 28 partite nel campionato Primavera. Successivamente vanta diverse ed importanti esperienze nei professionisti prima di approdare in serie D.

L’ ingaggio con la Gelbison é stato definito questo pomeriggio con il presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio. Bruno già da domani si unirà al resto della squadra e sarà a disposizione del tecnico Giuseppe Ferazzoli e del suo staff.

Il saluto del Lavello

Il Lavello cede il calciatore Bruno, che va a rafforzare la già competitiva rosa del Gelbison.

L’USD Lavello comunica di aver perfezionato la cessione di Francesco Bruno all’ASD Gelbison Cilento. La società ringrazia il calciatore per l’apporto alla causa e gli augura le migliori fortune professionali !”