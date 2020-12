Gelbison: la punta Gianmarco Tedesco ai saluti

Gianmarco Tedesco saluta la Gelbison e Vallo della Lucania dopo poco più di dodici mesi. La punta classe 1989 era giunta, infatti, nel Cilento all’inizio del mercato dicembrino della scorsa stagione, sotto la guida Squillante. Si è trattata della seconda seconda esperienza per il calciatore in rossoblù, che già aveva giocato al “Morra” nella stagione 2013-2014.

L’estroso attaccante campano ha dimostrato, tra alti e bassi, in questi dodici mesi tutte le sue qualità e la capacità di fare la differenza in Serie D. Per Tedesco ora l’attesa di una nuova squadra dopo le esperienze con Rimini, San Tommaso, Savoia, Sorrento, Sant’Antonio Abate, Turris, Cavese Gianmarco Tedesco ha salutato con queste parole la Gelbison e Vallo della Lucania.





Gelbison: il saluto social della punta campana

“Purtroppo oggi mi è stato comunicato che non rientravo più nei piani della società e dovevo andare via. Chi mi conosce sa che ho sempre rispettato questi colori e questa maglia. In qualche circostanza ho sbagliato ma ho sempre cercato di dare il massimo, prima per i compagni di squadra e poi per me. Non ho mai pensato a me stesso ma sempre al bene di tutti cercando di dare sempre una mano al compagno in difficoltà. Qui mi sono sempre sentito a casa grazie all’affetto di tutti i tifosi e di tutte le persone che mi vogliono bene. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e alla società con la speranza che possa essere un anno migliore per tutti“.

Anche Cangemi saluta Vallo della Lucania, il comunicato dei cilentani

L’Asd Gelbison comunica che i calciatori Gianmarco Tedesco, attaccante, e Alessandro Cangemi, centrocampista, da oggi non fanno più parte della rosa rossoblù. Ai due calciatori da parte del presidente Maurizio Puglisi e del direttore sportivo Nicoló Pascuccio vanno i ringraziamenti più sinceri per l’impegno messo in campo con la maglia rossoblù e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale.