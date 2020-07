Gelbison: riconfermata la punta Gianmarco Tedesco

Dopo l’annuncio del nuovo tecnico continua l’avvicinamento alla prossima stagione della Gelbison. I rossoblu, che avevano annunciato Giuseppe Ferazzoli come nuovo allenatore, si apprestano alla decima stagione consecutiva in Serie D. Di ieri, per i cilentani, l’ufficilizzazione di Maiorano, classe 1996, a metà campo. Oggi è arrivata, invece, la riconferma di Gianmarco Tedesco, attaccante alla sua seconda stagione in rossoblu. Questo l’annuncio del club cilentano, caro al presidente Maurizio Puglisi.

Gianmarco Tedesco resta alla Gelbison, arriva l’ufficialità

Gianmarco Tedesco vestirà ancora i colori rossoblu. L’esterno d’attacco di Torre Annunziata ha firmato questo pomeriggio il rinnovo del contratto con la Gelbison. Per la prossima stagione sarà a disposizione di Mister Ferazzoli. Tra nuovi innesti, ieri l’annuncio di Maiorano, e riconferme inizia a prendere forma la nuova Gelbison. Per Tedesco non è stato difficile dire si al Presidente Maurizio Puglisi. Il rinnovo del contratto gli consentirà di iniziare la stagione con la maglia rossoblu. Lo scorso anno

è arrivato nel mercato invernale e subito si è inserito nella rosa, diventando uno dei protagonisti in campo.

Le parole del calciatore riconfermato

“Aspettavo la chiamata – dice – negli ultimi mesi non ho mai nascosto il desiderio di restare nella Gelbison. Il presidente Puglisi è una delle poche persone vere e corrette. I presidenti, oltre i giocatori, vanno tutelati in queste categorie”.