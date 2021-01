Serie D girone I: quattordici le rete siglate nell’ultimo turno

Undicesimo turno archiviato nel girone I di Serie D, sceso in campo nella passata domenica. Quattordici le reti siglate nelle sette gare disputate: tutte le partite che hanno visto reti ed in sei match sono state almeno due le marcature messe a segno. Ben undici le squadre a gonfiare la rete sulle quattordici scese in campo, con sette sigilli per i team di casa ed altrettanti per quelli ospiti. Due i successi esterni ed altrettanti quelli interni con tre sfide terminate in parità.

L’ultima giornata in breve



Nel dodicesimo turno pari in extremis per la capolista Acr Messina che si tiene la prima piazza del campionato. I peloritani pareggiano sul campo della Polisportiva Santa Maria per 1-1. Balzo importante del San Luca che batte per 2-1 il Sant’Agata mentre l’altra messinese l’Fc perde, in casa, con il Rotonda per 0-1. Terminano, poi, con la divisione della posta in palio, entrambe per 1-1,le partite Paternò- Biancavilla e Gelbison- Licata. Blitz esterno anche per la Cittanovese che batte per 0-2 il Roccella, successo interno, invece, per il Troina che regola per 2-0 il Rende. Rinviate, infine, gli intrecci Castrovillari-Acireale e Dattilo Noir-Marina di Ragusa.

La situazione del girone I di Serie D

In testa alla classifica, che vede tante squadre con gare da recuperare, l’Acr Messina quota 22. Segue il San Luca a 21, con Acireale ed Fc Messina a 20, ma con una gara in meno. A 17 tre squadre: la Polisportiva Santa Maria, con una partita recuperare, la Gelbison ed il Licata. A 16 la Cittanovese inseguita a 15 da Biacavilla e Rotonda. Seguono Parternò a 14 e Dattilo Noir a 13, entrambe con una partita in meno delle altre, Castrovillari a 12 ma con 3 gare da recuperare. Nella zona bassa Roccella 10, Sant’Agata 9; Marina di Ragusa e Troina 5, con tre partite in meno delle concorrenti, chiude il Rende con soli 2 punti.

Dodicesima giornata alle porte

Questo, infine, il prossimo turno, il dodicesimo, in programma la prossima domenica. Turno esterno, nel raggruppamento di quarta serie, per le due cilentane Gelbison e Polisportiva Santa Maria.

Rotonda-Gelbison

Rende-Santa Maria

Biancavilla-Roccella

Cittanovese-Castrovillari

Acireale-Fc Messina

Sant’Agata-Dattilo Noir

Licata-Troina

Marina di Ragusa-Paternò

Acr Messina-San Luca