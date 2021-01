Serie D girone I: ben quattro i successi esterni di ieri

Decimo turno archiviato nel girone I di Serie D, sceso in campo ieri. Diciotto le reti siglate nelle otto gare disputate, con sette partite che hanno visto reti e undici squadre su sedici a segno. Ben quattro, poi, i successi esterni a fronte di uno interno e tre pari.

Il decimo turno in breve



Goleade per Gelbison e Dattilo Noir, che superano 1-5 e 1-4 Cittanovese e Rende. Blitz lontani dalle mura amiche, per 0-1, di Fc Messina e Roccella, che piegano Biancavilla e Sant’Agata. Nei tre pari uno termina senza reti: Acireale e Rotonda non sbloccano la gara dividendo così la posta in palio. Due, invece, gli 1-1. Polisportiva Santa Maria e San Luca strappano un punticino nelle trasferte sui campi di Licata e Troina. L’altra messinese, l’Acr, batte poi per 1-0,il Paternò. Rinviata, infine, nel girone I di Serie D la partita tra Marina di Ragusa e Castrovillari.

La situazione del girone I di Serie D

In testa alla classifica, che vede tante squadre con gare da recuperare, le due messinesi con Acr e Fc a quota 21. Una lunghezza dietro l’Acireale, che ha rallentato la corsa con un punto raccolto nelle ultime due uscite. Il San Luca staziona a quota 18, con Polisportiva Santa Maria, Gelbison e Licata a 16. A centro classifica il Biancavilla a 14, seguito da Paternò, Dattilo Noir e Cittanovese a13 e Rotonda e Castrovillari a 12. Nella zona bassa Roccella 10, Sant’Agata 9; Marina di Ragusa e Troina 5, chiude il Rende con soli 2 punti.

Undicesimo turno alle porte

Questo, infine, il prossimo turno, l’undicesimo, in programma questa domenica. Turno interno, nel raggruppamento di quarta serie, per le due cilentane Gelbison e Polisportiva Santa Maria.

Gelbison-Licata

Polisportiva Santa Maria-Acr Messina

Castrovillari-Acireale

Dattilo Noir-Marina di Ragusa

Fc Messina-Rotonda

Paternò-Biancavilla

Roccella-Cittanovese

San Luca-Sant’Agata

Troina-Rende