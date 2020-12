Serie D girone I: il riepilogo sull’ultimo turno

Ultima fatica dell’anno per le squadre di quarta serie impegnate ieri nel nono turno di campionato. Tra le squadre di Serie D nel girone I tanti i risultati importanti maturati nella giornata appena messa alle spalle.

Serie D girone I: il riepilogo sul nono turno

Cade per la seconda volta in stagione la capolista Acireale, sconfitta 3-2 sul campo della Gelbison. Non bastano Souare e Sparacello alla prima della classe, ferma a 19 punti, affondata dalle reti di Graziani, Uliano e Maiorano. Successo in trasferta per l’Acr Messina che, complice il 2-1 sul campo del Dattilo Noir, si prende il secondo posto centrando il terzo risultato pieno consecutivo. Terza piazza per l’altra messinese. Termina 3-1, infatti, la gara tra Fc Messina, al sesto risultato utile di fila, e Cittanovese. A pari merito con i peloritani il San Luca che batte di misura, 3-2, il Rende.

Battute d’arresto, poi, per Licata e Biancavilla, che cedono il passo entrambe per 1-0 con Rotonda e Castrovillari. Vince anche il Paterno, che vince all’inglese contro il Sant’Agata. Unico pari di giornata, nel girone I di Serie D, nello scontro salvezza tra Roccella e Marina di Ragusa chiuso a reti bianche. Rinviata, infine, la gara tra Polisportiva Santa Maria e Troina.

La classifica

In cima al girone I di Serie D l’Acireale comanda con 19 punti, seguito dall’Acr Messina a 18, Fc Messina, con una gara da recuperare, e San Luca a 17. Sogna, visto il turno in meno disputato, anche la Polisportiva Santa Maria che con 15 lunghezze è appaiata al Licata, mentre a 14 resta il Biancavilla. A 13 tre squadre, ovvero, Paternò, con un match in meno, Gelbison e Cittanovese. Seguono Castrovillari, con una sfida da recuperare, a 12, e Rotonda ad 11. In zona calda Dattilo Noir a 10, Sant’Agata a 9, Roccella a 7, Marina di Ragusa a 5, ed una partita in meno delle altre. Chiudono la graduatoria il Troina, con 4 punti, ma con ben 3 sfida da giocare, ed il Rende con sole due lunghezze.