Gelbison: nuovo centrocampista per il team cilentano

Dopo gli addii delle settimane scorse di Gianmarco Tedesco, attaccante, e Alessandro Cangemi, centrocampista, la Gelbison aveva chiuso per il giovane classe 2001 Ivan Ziroli. Altra novità di mercato in ingresso oggi per i vallesi che, infatti, hanno perfezionato in giornata il tesseramento di Alessandro Rossi. Si tratta di un centrocampista che qualche stagione ha aveva vestito già il rossoblù. Pedina di esperienza per il tecnico Giuseppe Ferazzoli, che proverà a puntare alla zona play-off nel gruppo I di Serie D, quarta serie per dieci anni di fila mantenuta dalla società di Vallo della Lucania. Questo il comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi dallo stesso club rossoblù cilentano della Gelbison, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”.

Gelbison: presentato il nuovo centrocampista dei rossoblù

L’Asd Gelbison comunica l’arrivo nella rosa di Mister Ferazzoli del calciatore Alessandro Rossi. Per il centrocampista classe ’92 si tratta di un ritorno alla Gelbison, avendo già indossato la maglia rossoblù nella stagione calcistica 2018/19. Rossi, ex Chieti Calcio, Cavese, San Severo e Flaminia arriva dell’eccellenza laziale dove ha giocato nella squadra dell’Aranova. Questo mattina la firma del contratto e la stretta di mano con il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio. Al fianco del neo acquisto rossoblu la SV Sport Management di Stefano Squitieri e Valentino Viviani. Rossi è già a disposizione di Mister Ferazzoli ed è pronto a dare il suo contributo al progetto rossoblù.

Le prime parole del nuovo calciatore dei vallesi

“Non ho esitato ad accettare la proposta del Presidente Puglisi sono onorato di tornare ad indossare la maglia della Gelbison”.