Gelbison: arriva un nuovo centrocampista in casa cilentana

Dopo gli addii dei giorni scorsi con Gianmarco Tedesco, attaccante, e Alessandro Cangemi, centrocampista, novità di mercato in ingresso in casa Gelbison. I vallesi, infatti, hanno perfezionato in giornata il tesseramento di Ivan Ziroli, interessante centrocampista classe 2001. Forze fresche quindi per la squadra del tecnico Giuseppe Ferazzoli, che proverà a mantenere, nel gruppo I di Serie D, la quarta serie per il decimo anno di fila. Questo il comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi dallo stesso club rossoblù cilentano della Gelbison, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”.

Ivan Ziroli è un nuovo giocatore della Gelbison

L’Asd Gelbison annuncia l’arrivo nella rosa rossoblù del calciatore Ivan Ziroli, classe 2001. Il centrocampista, nato a Montenero Val Cocchiara in Molise, ha iniziato la stagione calcistica nella rosa del Vastogirardi. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili delle Cavese, ha giocato anche nell’Agropoli. Il calciatore è già a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli. Al neo acquisto un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori rossoblù da parte del presidente Maurizio Puglisi e di tutti i dirigenti.

La soddisfazione del direttore sportivo Nicolò Pascuccio

“Siamo sempre attenti sul mercato per nuovi innesti nella rosa. È un momento importante per il prosieguo del campionato, siamo certi che Ivan Ziroli darà il suo contributo alla squadra”.