Sala Consilina, fondi per la scuola “Matteotti”

Il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone ha informato che i cittadini che il Comune, avvalendosi del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ha ottenuto il finanziamento della complessiva somma di € 2.106.180,59 per l’adeguamento sismico del plesso scolastico “Scuola Elementare Matteotti”. Sono in esecuzione i lavori concernenti i primi due lotti, la cui ultimazione è prevista per il 5 settembre prossimo.

I lavori dell’ultimo lotto (edificio palestra) avranno inizio in un momento successivo, in quanto il predetto lotto è al momento utilizzato per lo stoccaggio e la custodia degli arredi scolastici.

“Sarà, altresì, realizzato – ha reso noto il primo cittadino – un giunto sismico tra il blocco originario e quello della palestra. Più in particolare, verranno eseguite lavorazioni strutturali (tra cui: irrigidimento solai, controventature e tiranti in acciaio, incremento capacità resistenti pannelli murari, trattamenti intonaco fibrorinforzato), propedeutiche agli interventi strutturali (rimozione ed accantonamento degli infissi interni ed esterni, se accostati agli interventi strutturali) e consequenziali alle stesse (tra cui: ricostruzione porzioni murarie interne ed esterne, rifacimento intonaco, pavimentazione e tinteggiatura per parti e/o ambienti oggetto di intervento, CFPR, nuova controsoffittatura)”.

“Grazie alla competenza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. Attilio De Nigris, e di tutti idipendenti della medesima Area, l’Amministrazione – conclude – è, dunque, riuscita a porre in essere un altro importantissimo adeguamento dei propri edifici scolastici ai più elevati standard di sicurezza attuali. Continueremo a lavorare perché tutti gli edifici scolastici del Comune di Sala Consilina possano offrire agli operatori del settore ed ai genitori ambienti sicuri e moderni per la serena crescita degli alunni di tutte le età”.