Incidente in Sardegna, grave giovane carabiniere cilentano

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dello scorso 21 ottobre sulla statale 131 nel comune di Paulilatino, in Sardegna. Ha perso la vita un carabiniere, mentre il collega, G.D. un 29enne di San Giovanni a Piro che era al volante, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in coma all’ospedale di Sassari. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Stradale.

I due militari dell’Arma, appartenenti al Battaglione, stavano percorrendo la Carlo Felice a bordo di una Alfa 147, in direzione Cagliari. All’altezza del chilometro 120, per cause da accertare, la vettura si è scontrata con un camion che si stava immettendo sulla statale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale, le ambulanze del 118 e l’Elisoccorso. Purtroppo per il passeggero dell’Alfa non c’è stato nulla da fare.

Il conducente è stato trasportato con l’Elisoccorso all’ospedale di Sassari, le sue condizioni sono molto gravi. Dal Cilento si segue con apprensione la vicenda. Il giovane G.D. è figlio di un maresciallo dell’Arma ed è molto conosciuto in paese.