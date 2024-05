Padula: asilo nido compie 10 anni e guarda al futuro

L’asilo nido di Padula ha celebrato il suo decimo anniversario con una cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità locali, famiglie e bambini. Il servizio, gestito dalla cooperativa sociale Terzo Millennio Ets per conto del Consorzio Sociale di Zona S10, rappresenta un fiore all’occhiello per il Comune di Padula e un punto di riferimento fondamentale per le famiglie del territorio.

Un servizio prezioso per la crescita dei bambini

L’asilo nido offre un servizio socio-educativo di qualità, volto a favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini nella prima infanzia. Attraverso attività ludico-didattiche e percorsi personalizzati, gli educatori accompagnano i più piccoli in un processo di apprendimento e socializzazione fondamentale per il loro futuro.

Un impegno per il futuro

Durante la cerimonia, la sindaca di Padula, Michela Cimino, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’asilo nido in questi dieci anni, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel sostegno alle famiglie e nella crescita dei bambini. Cimino ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a collaborare con il Consorzio Sociale per ampliare il servizio e rispondere alle crescenti richieste delle famiglie.

Un decennio di successi e nuove sfide

Il direttore del Consorzio Sociale Ambito Territoriale S10, Antonio Florio, ha condiviso l’obiettivo di ampliamento del servizio, evidenziando la necessità di adeguare l’offerta alle crescenti esigenze del territorio. Florio ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Consorzio e dalla cooperativa Terzo Millennio Ets, sottolineando l’impegno di tutti gli attori coinvolti per garantire un servizio di qualità alle famiglie di Padula.

La nuova responsabile

La nuova responsabile dell’asilo nido, la psicologa Filomena Vitale, si è dichiarata entusiasta di poter proseguire il lavoro svolto in questi anni con grande professionalità e dedizione. Vitale ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con le famiglie e con il territorio per offrire ai bambini un ambiente educativo sempre più stimolante e accogliente.