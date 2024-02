Agropoli: locali comunali destinati ad asilo nido, approvata convenzione con Agropoli Cilento Servizi

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha concesso in via esclusiva all’ Agropoli Cilento Servizi , parte dei locali al piano terra dell’immobile del Plesso “Centro” della Scuola dell’infanzia Santa Maria delle Grazie, per Io svolgimento dell’attività di asilo nido, a titolo gratuito salvo eventuali Iavori di manutenzione ordinaria e i Iavori strettamente connessi all’utilizzo del bene. Per questo è stato approvato il relativo schema di convenzione.

Gli obiettivi

Al fine di dare maggiore sostegno alla genitorialità, l’Amministrazione comunale, sulla base delle risorse previste nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio dell’asilo nido comunale per l’anno 2023, ha stabilito di ampliare l’offerta del servizio asili nido sul territorio comunale attraverso l’istituzione di un ulteriore asilo nido, aggiuntivo a quello già esistente gestito dal Piano sociale di Zona S08.

Il nuovo asilo nido

Il servizio di Asilo Nido è un servizio comunale di nuova attuazione e sarà gestito dall’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi così come da Piano Programma per la Gestione del Servizio dell’Asilo Nido 2023/2025 e Contratto di Servizio. Lo stesso sarà realizzato presso i locali della scuola dell’Infanzia “Centro”, così come da autorizzazione del Consiglio di Istituto della Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli.

I locali sono stati oggetto di interventi di manutenzione e di adeguamento sia degli spazi interni che esterni, in questo modo sarà implementato il servizio di asilo nido sul territorio comunale.