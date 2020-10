Norme anticovid: controlli dei Nas a Capaccio e Agropoli

AGROPOLI. Continua l’attività dei Nas finalizzata a verificare il rispetto delle norme anticovid all’interno dei pubblici locali. Ieri i carabinieri del Nucleo Antisoistificazioni e sanità hanno effettuato dei controlli a campione ad Agropoli e Capaccio Paestum. Nel primo caso non sono state elevate sanzioni. I militari hanno verificato la regolarità della documentazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e il rispetto delle prescrizioni anticovid.

A Capaccio Paestum, invece, è scattata la sanzione per un’attività sita nell’area archeologica dove i militari hanno riscontrato irregolarità relativamente alle disposizioni su distanziamento e divieto di assembramento.

Il locale in questione era già stato chiuso in passato dagli uomini della Polizia Municipale, sempre per il mancato rispetto delle disposizioni contro la diffusione del coronavirus. Anche in questo caso è stata disposta la chiusura per 4 giorni.