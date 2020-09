Cilento, Diano e Alburni: ecco tutti i sindaci eletti

Cilento, Vallo di Diano e Alburni vanno avanti nel segno della continuità. Gran parte dei comuni, infatti, ha scelto di confermare il proprio sindaco.

Si tratta di Casal Velino, Celle di Bulgheria, Laurino, San Giovanni a Piro e Sant’Angelo a Fasanella. Continueranno ad indossare la fascia tricolore Silvia Pisapia, Gino Marotta, Romano Gregorio, Ferdinando Palazzo e Gaspare Salamone.



Nel caso del centro valdianese, Loviso aveva anche retto le sordi del comune dopo la prematura scomparsa del sindaco Rocco Giuliano.

Non c’è una continuità nei nomi ma comunque non manca quella amministrativa in altri centri: a Polla , ad esempio,erano vicesindaci uscenti.

Novità si segnalano a Ispani, così come a Sassano e Sicignano dove però il cambiamento era obbligato considerato che i sindaci uscenti non erano ricandidati.

Il centro del Golfo di Policastro esce dal commissariamento: il nuovo sindaco è Francesco Giudice. Anche lui non è una vera e proprio novità: era il vicesindaco della sfiduciata Marilinda Martino.

Resta il rebus a Postiglione: sono cominciati in ritardo gli scrutini nel comune degli Alburni. Lo spoglio delle regionali, infatti, si è protratto oltre il previsto.