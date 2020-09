Lustra: è Luigi Guerra il nuovo sindaco

Luigi Guerra, vicesindaco uscente, è il nuovo sindaco di Lustra. La maggioranza degli elettori lo ha preferito a Marzia Chirico. Per il candidato della lista Insieme per Lustra ampio vantaggio rispetto alla lista Legalità e Trasparenze per Lustra.

Le elezioni amministrative nel comune cilentano assumevano particolare importanza: dopo circa quindi anni, infatti, usciva di scena Giuseppe Castellano, storico amministratore locale.

Marzia Chirico, era già candidata alla carica di primo cittadino alle scorse amministrative ed era capogruppo di opposizione uscente. Alle scorse amministrative solo 36 voti di differenza tra lei e Castellano.

Clicca qui per liste e candidati di Lustra.