Pertosa: Domenico Barba eletto sindaco

Erano tre i candidati a contendersi la fascia tricolore di Pertosa, il paese famoso per le Grotte dell’Angelo e per il carciofo bianco. Domenico Barba, vicesindaco uscente, è risultato vincitore con la lista espressione dell’amministrazione uscente guidata dal sindaco Michele Caggiano. Quest’ultima ha guidato il Comune per tre mandati consecutivi.

A cercare di interrompere la continuità dell’azione amministrativa iniziata 15 anni fa ci hanno provati altri due aspiranti sindaci: il regista Francesco Gagliardi, a capo della lista “Pertosa Futura”, e una lista di “forestieri”: è il “Partito Valore Umano”, che candida Corrado Caputi.

Pertosa: liste e candidati