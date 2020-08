Send an email

Virtus Cilento: conferma per un difensore, settima permanenza annunciata

Non si ferma nemmeno a Ferragosto il mercato in ingresso della Virtus Cilento, team reduce dal salto da Promozione ad Eccellenza. La squadra che gioca le sue gare interne allo stadio Ardisani, infatti, ha annunciato in meno di una settimana il suo decimo calciatore. Si tratta della settima riconferma dopo le sei di mercoledi, dei vari Tesoniero, Manzillo, Monzo, Esposito oltre ai fratelli Maiese. Tre, poi, i nuovi innetesti annunciati. Il primo è quello del centrocampista Luca Pecora, a cui hanno fatto seguito quelli di Vincenzo Margiotta e Gianmarco Landolfi.

Virtus Cilento: conferma per il difensore Giuseppe Severino

La stessa società, in mattinata, dopo le riconferme dei giorni scorsi ha reso noto la permanenza di Giuseppe Severino. Il club fresco di salto in Eccellenza avrà cosi a disposizione nel pacchetto arretrato il tempisto e la velocità del centrale difensivo. Il calciatore, classe 1990, vanta esperienze passate con Herajon, Sporting Casalvelino, Polisportiva Santa Maria, Vigor Castellabate e Sanmaurese. Severino è il secondo centrale in forza al mister Domenico Castiello, dopo l’annuncio dell’arrivo Gianmarco Landolfi.

L’annuncio della permanenza del centrale da parte del club del presidente Carmelo Infante

📝 RINNOVA ANCHE #SEVERINOLa #VirtusCilento è lieta di annunciare, come regalo di Ferragosto, il rinnovo del difensore… Publiée par Virtus Cilento sur Samedi 15 août 2020

