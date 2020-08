Continua in maniera roboante il mercato in ingresso della Virtus Cilento, team reduce dal salto da Promozione ad Eccellenza. La squadra che gioca le sue gare interne allo stadio Ardisani, infatti, ha annunciato il suo nono calciatore in meno di quarantotto ore. Sei le riconferme che risalgono a mercoledi, ovvero, Tesoniero, Manzillo, Monzo, Esposito oltre ai fratelli Maiese. Due, poi, i nuovi innetesti annunciati ieri. Il primo è quello del centrocampista Luca Pecora, a cui ha fatto seguito quello di Vincenzo Margiotta. Di oggi, invece, un tassello per il reparto arretrato: l’agropolese Gianmarco Landofi, è un nuovo giocatore del club presieduto da Carmelo Infante. Il classe 1989, ex di Polisportiva Santa Maria, Calpazio ed Agropoli sarà allenato, quindi, dal tecnico Domenico Castiello. Ancora un innesto tutto cilentano per il sodalizio granata, che vanta già molti elementi pronti per ben figurare nella categoria. Questo l’annuncio ufficiale dello stesso club.

Virtus Cilento: anche Gianmarco Landolfi firma con il team del presidente Carmalo Infante

Eh si, ci piacciano così: forti e cilentani! Il presidente Infante regala un altro colpo da novanta a mister Castiello. Gianmarco Landolfi anche lui reduce da un campionato vinto con la Polisportiva Santa Maria è un nuovo calciatore della Virtus!