Virtus Cilento: bomber Margiotta alla corte del tecnico Castiello

Scatenata la Virtus Cilento, team reduce dal salto da Promozione ad Eccellenza. La squadra che gioca le sue gare interne allo stadio Ardisani, infatti, ha annunciato otto calciatori in poco più di ventiquattro ore. Sei le riconferme che risalgono a ieri: Tesoniero, Manzillo, Monzo, Esposito oltre ai fratelli Maiese. Due, poi, i nuovi inntesti di giornata. Il primo, arrivato nel pomeriggio, è quello del centrocampista Luca Pecora, a cui ha fatto seguito un nuovo colpo. Si tratta di Vincenzo Margiotta, attaccante classe 1981, ex di Agropoli, Ebolitana e Polisportiva Santa Maria. L’esperto bomber è un nuovo giocatore che il presidente Carmelo Infante ha regalato al tecnico Domenico Castiello. Ancora un tassello cilentano per il sodalizio granata, che vanta già molti elementi pronti per ben figurare nella categoria. Questo l’annuncio ufficiale dello stesso club.

Virtus Cilento: la presentazione dell’arrivo di Vincenzo Margiotta

Arriva la bomba di mercato per la Virtus Cilento. Il presidente Carmelo Infante regala alla corte di mister Castiello il miglior attaccante degli ultimi dieci anni del calcio salernitano. Vincenzo Margiotta non ha bisogno di presentazioni: sei campionati vinti in carriera e 249 gol segnati tra Eccellenza e Serie D. Sarà un piacere vederlo giocare con la maglia della Virtus Cilento.