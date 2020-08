Virtus Cilento: innesto di grande esperienza nel pacchetto mediano

Send an email

Dopo i primi annunci di ieri arriva ancora un movimento di mercato per la Virtus CIlento. A poche ore dalle conferme di Tesoniero, Monzo, Manzillo, Esposito e dei fratelli Maiese, ufficializzato l’innesto di Luca Pecora. L’esperto centrocampista, classe 1985, arrivera all’Ardisani in cerca di riscatto dopo una stagione sfortunata. Causa infortuni, infatti, l’annata da poco archiviata, trascorsa a Santa Maria di Castellabate dal calciatore, ha visto Pecora spesso lontano dal manto erboso. Nella carriera del playmaker tante stagioni in quarta serie, disputate con le maglie di Nocerina, Ebolitana e Gelbison. Il team giudato dal tecnico Domenico Castiello, dopo quelli di Manzillo e Monzo, mette un’altra pedina di sicura affidabilità nella zona nevralgica del campo. Questo l’annuncio della società granata, presieduta da Carmelo Infante, diffuso nel pomeriggio di oggi.

Virtus Cilento: annunciato l’acquisto di Luca Pecora

La Virtus Cilento comunica di essersi garantita le prestazioni sportive del calciatore Luca Pecora. Un grande acquisto alla corte di mister Castiello, un’innesto di esperienza per affrontare al meglio la nostra prima stagione in Eccellenza. Quella di Pecora è una carriera ricca di successi. In passato ha vestito tra l’altro le maglie di Gelbison, Nocerina, Ebolitana, Torrecuso e Sapri. La passata stagione invece ha vinto il campionato di Eccellenza con la casacca della Polisportiva Santa Maria.