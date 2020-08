Send an email

Virtus Cilento: boom di riconferme per la squadra del presidente Infante

Giornata di fuoco in chiave mercato per la Virtus Cilento, che ha riconfermato molte pedine della passata stagione. Il progetto virtussino riparte cosi dalle sue origini, fatte della valorizzazione del territorio e della presenza di tesserati prettamente cilentani .Il sodalizio presieduto da Carmelo Infante, vincitore del gruppo D di Promozione, disputerà il prossimo torneo di Eccellenza che vede inseriti ben undici team salernitani. Il club di Casa Velino, che nelle settimane scorse aveva annunciato la permanenza in panchina del tecnico Domenico Castiello, ripartirà da diversi volti già noti ai supporters di fede granata.

Virtus Cilento: le riconferme di giornata

I pali della Virtus Cilento saranno difesi, anche nella prossima stagione da Andrea Tesoniero. L’estremo difensore ha mostrato, in tutto il passato torneo, grandissima affidabilità all’interno dell’area di rigore. Resteranno legati in campo e fuori i fratelli Maiese. Domenico, laterale a tutta fascia, e Emanuele, punta capace di svariare su tutto il fronte offensivo, giocheranno ancora all’Aradisani. La cabina di regia vedrà le geometria e il dinamismo affidati a testa e gambe di Damiano Manzillo, il capitano, e Giovanni Monzo. Altro puntero riconfermato è Guido Esposito: l’attaccante nello scorso campionatoo è stato capace di coprire la posizione sia di centravanti che di esterno.

Conferme anche per lo staff tecnico

Lo stesso sodalizio dopo la riconferma di mister Domenico Castiello ha comunicato le permanenze dell’intero staff tecnico della passata stagione. L’allenatore in seconda sarà ancora Alfonso Liguori, il preparatore dei portieri Marco Di Genio e quello atletico Francesco Pezzuti.