Virtus Cilento: confermato il tecnico Domenico Castiello

Comincia a guardare al futuro la Virtus Cilento del presidente Carmelo Infante. La squadra cilentana, infatti, dopo aver raggiunto l’approdo in Eccellenza ha confermato il proprio tecnico. Sarà anche nella prossima stagione, quindi, Domenico Castiello a sedere sulla panchina virtussina. Ad annunciare la riconferma è stata, in mattinata, la stessa società con la seguente nota.

Virtus Cilento, la riconferma di mr. Castiello

La Virtus Cilento rende noto di aver confermato mister Mimmo Castiello alla guida della prima squadra anche per la prima storica stagione in Eccellenza. Il cammino iniziato la passata stagione con il tecnico cilentano ha dato piena soddisfazione alla società e regalato grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Per questo la società forte, inoltre, di uno splendido rapporto umano oltre che tecnico ha intrapreso la logica scelta di continuare insieme anche per la prossima stagione.

Le parole del presidente Carmelo Infante

“I risultati della passata stagione ci hanno posto di fronte a una scelta ovvia e scontata. È dall’estate scorsa che vediamo in Castiello la miglior guida possibile per la nostra squadra e il nostro progetto. Con lui siamo certi di continuare la striscia di successi anche la prossima stagione. Proprio su questo argomento ci tengo a ribadire che il nostro entourage è già al lavoro per allestire la squadra. Per noi sarà una stagione storica, piena di entusiasmo ma allo stesso tempo ricca di difficoltà. Quelle difficoltà che una matricola può e deve affrontare al primo anno in una categoria così impegnativa. Per noi però sarà uno stimolo in più e cercheremo, come fatto anche la passata stagione, di regalare tante soddisfazioni ai nostri splendidi tifosi”.

La soddisfazione del tecnico

“Il progetto Virtus è nato per per esaltare il calcio cilentano giocato bene e fatto di cilentani. Questi i motivi che mi hanno coinvolto. La conferma fa piacere perché vuol dire che stiamo facendo bene perseguendo gli obiettivi di cilentanità prioritari finanche al risultato”.