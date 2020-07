Castellabate: mascherine obbligatorie all’aperto in caso di assembramento

Il sindaco, Costabile Spinelli, ha firmato l’ordinanza n. 31 che regola, fino a fine mese, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali anti covid. Nel comune di Castellabate, a forte affluenza turistica nel periodo estivo, si rischia, soprattutto nelle vie del centro, la creazione di grandi flussi di persone con la conseguente formazione di assembramenti, anche in luoghi aperti.

Per tale ragione il Sindaco ha ordinato l’utilizzo della mascherina nelle zone nelle quali è più difficile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi o congiunti, quali Corso Matarazzo, il centro storico di Castellabate e le zone della movida, intese come gli spazi pubblici antistanti i locali caratterizzati da maggiore affluenza giovanile, da Piazza Lucia al Lungomare Perrotti. In via precauzionale, la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

«Dopo l’attenzione prestata e il capillare lavoro di controllo effettuato nei mesi scorsi non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora», commenta il Sindaco Costabile Spinelli: «Quest’estate dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia per prevenire eventuali rischi sanitari, per questo ritengo che l’uso della mascherina debba diventare imprescindibile anche all’aperto nelle zone molto frequentate».