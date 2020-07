Agropoli: ancora furti in spiaggia. E’ allarme sicurezza

AGROPOLI. Continuano i furti in spiaggia ad Agropoli. L’ennesimo nel pomeriggio di ieri sull’arenile libero di Trentova, dove dei malviventi sono riusciti a rubare una borsa contenente telefono cellulare, documenti, carta di credito, chiavi e dei soldi in contanti.

Un furto commesso con destrezza in un luogo affollato, approfittando di un attimo di distrazione della proprietaria che si trovava in acqua. In pochi secondi la borsa è sparita e il ladro e i suoi complici si sono dileguati.

Nessuno si è accorto di cosa fosse successo, neanche i bagnanti che si trovavano nelle vicinanze.

Furti in spiaggia: indagano i carabinieri

Qualcuno ha visto un uomo passeggiare nervosamente avanti e indietro, ma nessuno ci aveva fatto caso prima del colpo. C’erano poi alcune persone con accento napoletano che dopo il furto hanno invitato i derubati alla calma dicendo di aver già allertato i carabinieri, anche loro scomparsi negli istanti seguenti. Questi gli unici elementi raccolti e segnalati alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sul caso. Nella zona, però, non ci sono telecamere di videosorveglianza funzionanti, sarà difficile risalire ai ladri.

Furti in spiaggia, i precedenti

Purtroppo quello di ieri è soltanto uno dei furti avvenuti tra la spiaggia e i parcheggi adiacenti. Decine le denunce, ma il fenomeno è incontrollabile nonostante quest’anno i monitoraggi del litorale dovrebbero essere più rigidi, complice l’emergenza covid. Ma non è così. Una giornata al mare, che doveva essere un momento di relax, ha avuto questo triste epilogo.