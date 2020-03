Comprare un autobus usato su Tradus: ecco perché conviene

Quando si è alla ricerca di un camion di seconda mano, ma anche di un autobus o di qualsiasi altro tipo di veicolo commerciale usato, Internet può rappresentare una risorsa molto preziosa e una fonte di informazioni e di offerte che meritano di essere prese in considerazione con grande attenzione. Uno degli strumenti più preziosi da questo punto di vista è Tradus.com, una piattaforma che raccoglie le inserzioni di venditori di ogni angolo del mondo consentendo ai potenziali acquirenti non solo di spulciare e verificare i vari annunci, ma soprattutto di entrare in contatto con chi mette a disposizione i veicoli. Tradus, insomma, è il sito dove acquistare autobus usati avendo la certezza di concludere buoni affari.

Come scegliere il veicolo giusto

Prima di portare a termine un acquisto è sempre consigliabile verificare che il mezzo che si è in procinto di comprare sia coperto da una garanzia; a tal proposito è utile sapere che sono numerose le concessionarie che mettono a disposizione la formula dell’usato garantito. In effetti, quando si ha a che fare con veicoli commerciali di seconda mano il rischio di puntare su un’offerta non realmente vantaggiosa è abbastanza alto, magari perché non si è riflettuto in anticipo sul modo in cui il camion dovrà essere usato.

Quali sono i mezzi di trasporto usati migliori

In previsione di una compravendita bisogna verificare che l’autobus, il camion o il furgone che si sta per acquistare siano certificati o revisionati dalla casa costruttrice. Questo vuol dire che dovrebbe essere messa a disposizione una lista dei componenti – come per esempio la catena cinematica, la cabina o il motore – che sono stati controllati e, ovviamente, hanno superato l’esame. Sono tanti gli aspetti a cui badare, incluso il semirimorchio (in caso di un camion), la potenza, i carichi, i pesi e i volumi.

Perché scegliere Tradus

I motivi che rendono Tradus la migliore piattaforma a cui ricorrere per i propri acquisti sono numerosi, ma in primis merita di essere messa in evidenza l’affidabilità di un sito che fa parte di un network – il gruppo OLX – con decine di miliardi di pagine viste ogni mese. La ricchezza e la varietà del catalogo costituiscono un altro aspetto da non sottovalutare: al di là dei camion e degli autobus, infatti, l’assortimento comprende anche i veicoli per il settore agricolo, come per esempio i trattori. Ma in realtà ci sono anche molti altri tipi di mezzi destinati a un uso professionale, come per esempio le gru, gli scavatori e i bulldozer: insomma, tutto ciò di cui ci può essere bisogno nel settore edile.

Le proposte di Tradus

Proseguendo nella rassegna di mezzi e beni che è possibile comprare grazie a Tradus, occorre citare tutte le attrezzature destinate alla movimentazione dei materiali: è il caso dei muletti, per esempio, ma anche dei transpallet. Insomma, è un vero piacere esplorare le tante offerte di questa piattaforma, che permette di imbattersi in offerte vantaggiose e prezzi allettanti: in genere non è tanto semplice trovare sul web camion e autobus usati, ma con Tradus questo problema scompare. Tutti i professionisti che hanno bisogno di un mezzo pesante per la propria attività hanno l’opportunità di beneficiare della vasta possibilità di scelta che viene garantita da questo marketplace.

Come trovare il veicolo di cui si ha bisogno

Per consultare il catalogo di Tradus in modo efficace è possibile filtrare varie opzioni: la fascia di prezzo, per esempio, oppure il Paese di provenienza, il cambio (automatico o manuale) e la casa costruttrice. Le tante sottocategorie, poi, consentono di acquistare davvero tutto quello di cui si ha bisogno.