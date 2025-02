Vincenzo Speranza: “insistiamo per l’attivazione della TAC coronarica presso l’Ospedale San Luca”

Il sindaco di Laurito, nonché consigliere provinciale e presidente della CM Bussento Lambro e Mingardo, Vincenzo Speranza, si è espresso attraverso il proprio profilo social, per quanto riguarda l’attivazione della TAC coronarica presso l’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’importanza di questa attrezzatura

“Quello su cui noi insistiamo è sull’attivazione del sistema di cardio tc, della tac coronarica anche presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania sia utilizzando la strumentazione esistente che eventualmente investendo su nuove attrezzature, perché è un’aspetto fondamentale per garantire la qualità del servizio sanitario nel nostro territorio. – ha sottolineato Speranza – La presenza di questa attrezzatura, di questa strumentazione, darebbe la possibilità di avviare su questo territorio la più imporrante campagna di prevenzione dell’infarto del miocardio, causa di morte improvvisa soprattutto nelle persone adulte. In qualche modo andremo incontro anche ad un’esigenza fondamentale di tanti cittadini che sia per l’impossibilità di spostarsi sia per difficoltà economiche non possono permettersi questa diagnosi estremamente costosa ed è anche difficile da realizzare visto che viene fatta lontano dai centri in cui noi abitiamo”.

Colloqui con l’ASL Salerno

“Ho ricevuto riscontro da parte del Dott. Andrea Manto, Direttore del Reparto Diagnostica per immagini dell’ASL Salerno, per quanto riguarda l’attivazione della TAC coronarica presso l’Ospedale “San Luca”, di Vallo della Lucania. Il Dott. Manto – spiega Speranza – ha detto che allo stato la cardio tc non è possibile realizzarla sulla base della strumentazione esistente, ma garantisce un impegno per il 2025 dell’ASL, ad implementare questo servizio anche presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. Attualmente questa attività diagnostica è stata realizzata presso il presidio ospedaliero di Eboli, e allo stato stanno effettuando gli studi di cardio-rm, che è meno avanzato come sistema di diagnostica, comunicando anche la calendarizzazione delle sedute del mese di marzo 2025 per chi voglia approfittarne attraverso la medicina di base”.

“Apprezziamo la disponibilità che c’è stata da parte dell’ASL ma adesso dobbiamo passare dalle parole ai fatti, sapendo ovviamente che sono cose che non possono accadere dalla sera alla mattina, ma è importante che i comuni, come prevede la legge in un quadro di responsabilità, compulsino all’azienda e che l’azienda faccia tesoro delle segnalazioni ricevute da parte dei comuni sapendo che la qualità dell’offerta sanitaria deve essere tale su tutto il territorio dell’ASL, senza lasciare nessun territorio scoperto soprattutto quando c’è la possibilità, come in questo caso, di sfruttare le tecnologie avanzate che possono sensibilmente migliorare la qualità dell’offerta sanitaria sul nostro territorio”, ha chiosato il primo cittadino di Laurito.