Vallo della Lucania, giornata del malato: il Vescovo incontra i pazienti dell’ospedale “San Luca” | VIDEO

In occasione della 33esima Giornata mondiale del malato, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, ha incontrato questa mattina i pazienti dell’Ospedale San Luca, portando loro un messaggio di vicinanza e di speranza.

La giornata

Calvosa è stato accolto dal Direttore Amministrativo, Andrea Giannattasio, dal Cappellano dell’Ospedale, Don Claudio Zanini, e dal Responsabile Diocesano della pastorale della salute, Don Silvestro Zammarrelli. In aula magna ha celebrato la S. Messa, alla presenza del Direttore Sanitario del DEA Vallo – Agropoli Dott. Gaetano Aprea, dell ‘Unitalsi sottosezione di Agropoli, dei degenti e del personale sanitario del presidio ospedaliero. Nella sala è stata esposta anche la venerata effige delle madonna di Fatima.

A seguire la visita del Vescovo nei reparti dell’Ospedale. “Sono contento di essere qui non solo per esprimere la vicinanza della chiesa alle persone che soffrono ma anche a chi si prende cura di loro, c’è bisogno di questi momenti di condivisione proprio per esprimere l’amore, l’attenzione che tutti abbiamo verso di loro, perché nessuno deve sentirsi escluso, ma deve sentirsi innanzitutto nel cuore di Dio e nel cuore della Chiesa”, ha detto Calvosa.