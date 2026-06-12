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Villammare: inaugurata la nuova sede McDonald’s, 40 le nuove assunzioni nel Golfo di Policastro

Taglio del nastro per il colosso del fast food nella frazione costiera di Vibonati: tra dibattiti sulla Dieta Mediterranea e il successo di pubblico, l'apertura garantisce 40 nuovi posti di lavoro nel Golfo di Policastro

Maria Emilia Cobucci

Ha aperto ufficialmente le sue porte a Villammare la nuova sede di McDonald’s. Dopo alcuni mesi di serrato lavoro, la più famosa catena di fast food al mondo è ufficialmente operativa nel Golfo di Policastro.

Dopo Sala Consilina, è dunque la frazione costiera di Villammare ad ospitare il nuovo ristorante McDonald’s, inaugurato alla presenza del Sindaco del comune di Vibonati, Manuel Borrelli, e del licenziatario Daniele Papagno.

Il contrasto con la Dieta Mediterranea e il successo di pubblico

Nonostante i numerosi dibattiti che nelle scorse settimane hanno tenuto banco nel Golfo – in un territorio rinomato per essere la patria della Dieta Mediterranea – centinaia sono state le persone che nella mattinata di ieri hanno preso parte all’inaugurazione della nuova sede McDonald’s.

Una dimostrazione concreta che la nota catena mondiale di fast food attrae anche i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento.

Nuovi posti di lavoro: l’impatto occupazionale sul territorio

Una nuova apertura, dunque, che come sottolineato dal Sindaco Borrelli:

“Rappresenta un investimento significativo per l’area, con positive ricadute sul piano occupazionale”.

Sono infatti 40 le risorse lavorative selezionate e inserite nell’organico. Al di là dei numeri, l’apertura del McDonald’s ha sottolineato l’attrattività del territorio anche per un colosso mondiale come la catena di fast food statunitense.

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