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Videosorveglianza locale, quarantasette progetti per la sicurezza urbana nel salernitano

Esaminati in prefettura quarantasette progetti comunali per la videosorveglianza urbana. Risorse e fondi ministeriali per la sicurezza del territorio.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Un piano da quarantasette progetti per il potenziamento della videosorveglianza locale è al centro delle nuove iniziative per la sicurezza urbana. Nei giorni scorsi, il Palazzo del Governo ha ospitato le sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicate all’analisi delle proposte avanzate dai Comuni del territorio in applicazione del decreto-legge sulla sicurezza delle città.

Il vaglio tecnico e i patti per il territorio

L’iter di valutazione ha visto il lavoro preliminare di una cabina di regia coordinata dalla Prefettura, con la partecipazione delle Forze dell’Ordine e dei tecnici della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato. Gli esperti hanno verificato la congruità tecnica delle proposte arrivate dagli enti locali. Successivamente, il Prefetto e i sindaci hanno sottoscritto i patti per l’attuazione della sicurezza urbana, individuando le zone più esposte per contrastare in modo mirato i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

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Verso il finanziamento ministeriale

Dopo il via libera del comitato, la documentazione è passata alla commissione del Ministero dell’Interno per il giudizio definitivo e l’assegnazione delle risorse. A livello nazionale, quest’anno lo stanziamento complessivo ammonta a circa diciannove milioni di euro, una cifra destinata a supportare i comuni nell’implementazione di interventi di prevenzione integrata.

Sistemi tecnologici avanzati e interoperabilità

Durante i lavori istituzionali, i sindaci e le autorità hanno ribadito la necessità di adottare sistemi tecnologicamente avanzati e pienamente interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. L’obiettivo è ottimizzare il controllo del territorio e garantire un supporto concreto allo sviluppo economico, sociale e turistico della provincia, valorizzando le specificità di ogni singola comunità.

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