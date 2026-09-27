Buccino più sicura: attive 29 telecamere di videosorveglianza con OCR

Più sicurezza sul territorio comunale di Buccino. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Pasquale Freda, ha annunciato l’attivazione di 29 telecamere di videosorveglianza posizionate in diverse aree del territorio. L’obiettivo è garantire una copertura sempre più capillare, che interessa sia il centro urbano sia le zone periferiche.

Controllo del territorio e prevenzione degli illeciti

“Il sistema – spiegano da Palazzo di Città – rappresenta uno strumento importante a supporto delle attività di sicurezza e controllo del territorio, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti, oltre che alla tutela della cittadinanza e del patrimonio pubblico”.

Telecamere per la lettura targhe nei punti strategici

L’impianto comprende anche dispositivi tecnologicamente avanzati, tra cui telecamere in grado di effettuare la lettura automatica delle targhe. Questa tecnologia consente un monitoraggio più efficace dei principali punti di accesso e di transito del territorio comunale.

Piano di ampliamento: l’Ente partecipa a un nuovo bando

L’Amministrazione sta inoltre lavorando per potenziare ulteriormente la rete cittadina: l’Ente ha infatti partecipato a un nuovo bando con l’obiettivo di integrare e ampliare il sistema già presente. Continua così l’impegno delle istituzioni locali per rendere il Comune sempre più sicuro, monitorato e attento alle esigenze della comunità.