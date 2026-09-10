Sicurezza a Castellabate: dai commercianti un plauso per le attività di vigilanza del centro

L’Associazione Commercianti di Castellabate, guidata dalla presidente Milena Passaro, ha espresso formale e ufficiale gratitudine nei confronti dei volontari dell’EkoClub Castellabate e dell’amministrazione comunale. Il ringraziamento arriva a margine del prezioso presidio di controllo e vigilanza assicurato lungo Corso Matarazzo, arteria nevralgica dell’accoglienza e del commercio cittadino, durante il periodo estivo.

Il presidio su Corso Matarazzo e la sinergia istituzionale

L’iniziativa, condotta in stretta collaborazione e intesa con l’amministrazione comunale, ha consentito di garantire la fruibilità in piena tranquillità dell’area pedonale e commerciale nel cuore del comune cilentano. La presenza dei volontari si è rivelata determinante per assicurare vivibilità e sicurezza a vantaggio di esercenti, cittadini residenti e flusso turistico.

Come evidenziato nella nota firmata dalla presidente dell’associazione di categoria, Milena Passaro, le attività svolte lungo l’arteria principale si sono svolte «in un clima di ordine, sicurezza e serenità, a beneficio di esercenti, residenti e visitatori».

Un modello virtuoso per il territorio

L’intervento operativo dell’EkoClub viene indicato dagli operatori economici locali come un chiaro esempio di collaborazione civica e istituzionale, capace di unire l’associazionismo di volontariato, la governance locale e la rete imprenditoriale del luogo. Nella nota si sottolinea come la «disponibilità, il senso civico e l’amore per il territorio rappresentano un esempio virtuoso di cooperazione tra volontariato, istituzioni e tessuto commerciale, e un valore aggiunto per tutta la comunità».

A fronte dei riscontri positivi registrati durante la stagione, l’Associazione Commercianti ha già manifestato l’intenzione di rinnovare il presidio anche per il futuro, auspicando di «proseguire il prossimo anno questa iniziativa con la partecipazione e approvazione del Comune di Castellabate».